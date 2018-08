Terlibat Proyek Bareng, Model Victoria Secret Ini Puji Kecantikan Pevita Pearce

TRIBUN-MEDAN.com - Melalui akun Instagram, Pevita pamer baru saja bekerja sama dengan supermodel ternama, Josephine Skriver, Minggu (5/8/2018).

Tentunya unggahan Pevita Pearce membuat netizen terkejut.

Dirinya mengungkap kalau baru menyelesaikan tugasnya dengan Victoria's Secret Angel tersebut.

Proyek ini dilakukan di Bangkok, Thailand.

Ternyata tak hanya Pevita Pearce yang mengunggah fotonya dengan Josephine Skriver.

Kerennya lagi, Josephine Skriver ternyata memuji kecantikan Pevita Pearce.

"Such a blast shooting with this gorgeous face @pevpearce #makeithappen," ungkap Josephine Skriver.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui proyek yang dikerjakan dua perempuan cantik ini.

Hal yang pasti, proyek tersebut tentunya membuat penasaran.

Mengunggah foto bersama Pevita Pearce, Josephine Skriver langsung diserbu netizen Indonesia.

Melihat unggahan ini, netizen pun mengaku kagum.