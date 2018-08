Cafe Ini Sediakan Aneka Jenis Makanan Bertema Unicorn

TRIBUN-MEDAN.com - Suka dengan Unicorn? Maka bersiap-siaplah untuk menghidupi obsesi Anda pada makluk mitologis berwujud kuda bertanduk itu.

Bertempat di Sathorn Road, Bangkok, tempat unik ini menawarkan segala hal yang bertemakan unicorn, yang bernama Unicorn Cafe.

Mulai dari dekorasi dinding berwarna merah muda cerah, lampu gantung plastik, sofa berwarna pastel, bantal berwarna-warni, dan tumpukan mainan dan bantal mini unicorn yang bisa Anda mainkan.

Begitu memasuki tempat ini, Anda akan disambut dengan patung unicorn besar di depan pintu masuk. Belum lagi bonanza berwarna pastel di dekat jendela toko, yang tentunya sulit untuk anda lewatkan.

Dan tidak hanya pada dekorasinya saja, kafe ini juga memanjakan pengunjung dengan makanan manis warna-warni, yang semakin membuat Anda serasa berada di dunia My Little Pony.

Dengan menu yang beragam, mulai dari burger bacon hingga cupcakes warna-warni. Ada lagi minumannya yang beragam, mulai dari minuman soda warna-warni hingga kopi berwarna-warni disajikan dalam cangkir berbentuk bintang.

Berbagai sajian manis itu disiapkan sangat menarik untuk mengisi feeds instagram Anda.

Sebagai pengunjung cafe ini, Anda juga diharuskan untuk mengubah diri Anda. Karena di tempat ini para tamu didorong untuk mengguncang Unicorn Cafe saat duduk dan menyantap hidangan yang lezat. Terlebih lagi, pengunjung diperkenankan berfoto menggunakan kostum unicorn yang tersedia.

Jika Anda ingin mengunjungi tempat ini, disarankan untuk datang lebih awal, untuk menghindari antrian panjang. Apalagi tempat makan satu ini tidak menerima segala bentuk reservasi.

Kafe ini buka setiap hari, mulai tengah hari hingga pukul 8 malam.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di Mirror dengan judul Inside the magical unicorn café you're going to want to add to the bucket list immediately

https://www.mirror.co.uk/travel/asia-middle-east/inside-magical-unicorn-caf-youre-13044567