Drake Habiskan Rp 202 Juta untuk Gigi Emas di Video Klip In My Feeling

TRIBUN-MEDAN.com - Tiga hal yang disukai Drake, tempat tidurnya, ibunya dan mungkin aksesoris gigi palsunya.

Setelah lagu In My Feeling berserta Kiki Challenge tenar di media sosial pada akhir Juni lalu. Rapper satu ini pun mengeluarkan video klip resmi pada 3 Agustus 2016 lalu.

Melansir Page Six, tepat empat hari sebelum shuting video klip itu, ia merangkul perancang perhiasan, Ben Baller, untuk merancang satu set penuh gigi palsu untuknya.

Satu di antara set perhiasan itu terbuat dari emas putih 18 karat, sedang yang satunya emas kuning 18 karat.

Permintaan ini sedikit berbeda dari biasanya. Di mana pada umumnya untuk pembuatan gigi palsu hanya menggunakan kualitas emas yang lebih rendah, 14 karat.

Perusahaan perhiasan milik Baller, IF & Co mengerjakan permintaan Drake itu hanya dalam waktu 36 jam, sebelum menerbangkannya langsung ke New Orleans untuk syuting.

Ini bukan permintaan khusus yang pertama kalinya IF & Co dapatkan dari para selebritis.

Tahun 2016 lalu, brand ini bekerjasama dengan Kanye West untuk menciptakan gantungan emas pada Yeezy Boost 350.

Tidak tanggung-tanggung, untuk satu set perhiasan itu, Drake rela mengeluarkan biaya senilai USD 14 ribu atau setara dengan Rp 202 juta. Cukup fantastis bukan?

