Maksimalkan Potensi Lewat Media, Tribun Medan Gelar Smart Journalist for Public Relation Zaman Now

Pimpinan Perusahaan Tribun Medan Setiawan menyampaikan sambutan pada Smart Journalist for Public Relation Zaman Now yang diselenggarakan Tribun Medan, Rabu (8/7/2018).

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Smart Journalist for Public Relation Zaman Now oleh Tribun Medan yang diselenggarakan pada Rabu, (8/8/2018) di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No 7, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan.

Acara yang berlangsung hingga Kamis (9/8/2018) ini dihadiri oleh peserta dari Kabupaten Pakpak Bharat

Bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media, acara dimulai pukul 15.30 WIB

Pimpinan Perusahaan Tribun Medan Setiawan dalam kata sambutannya menyampaikan acara dengan lima sesi diskusi ini dimaksudkan agar sumber informasi bisa diberikan kepada siapapun terutama potensi daerah melalui tulisan yang kita berikan

"Apa sih yang ada di dinas atau di daerah, kita beritahu melalui tulisan kita sehingga potensi kita terkenal dengan cepat," ujarnya

Menggunakan konsep pelatihan jurnalistik online, harapannya dengan terselenggaranya acara ini membawa perubahan secara maksimal.

(cr17/tribun-medan.com)