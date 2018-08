Nadia Mulya Hamil Anak ke-4, Begini Reaksi Suami dan Keluarganya

Nadia mengunggah foto dirinya dan sang suami, Dastin Mirjaya Mudijana, sambil menunjukkan test pack bergaris dua.

TRIBUN-MEDAN.com - Model dan presenter Nadia Mulya memberikan kabar bahagia.

Nadia mengumumkan kehamilannya yang keempat melalui akun Instagram pribadinya @nadiamulya, Selasa (7/8/2018).

Nadia Mulya umumkan kehamilan keempatnya (Instagram/@nadiamulya)

Presenter yang berusia 38 tahun itu mengaku bahwa dirinya tengah mengandung anak keempat.

"Sampai sekarang masih ada yang DM atau bertanya apakah aku hamil.

Mungkin karena nggak pernah ada announcement resmi.

So, here it is... I'M PREGNANT WITH BABY NO.4 !

Alhamdulillah," tulis Nadia dalam captionnya.

Tak hanya Instagram, Nadia juga mengunggah video perdana dalam channel Youtube pribadinya.

Video yang berdurasi hampir 7 menit tersebut berisi tentang reaksi suami dan keluarga besar saat mendengar kabar bahagia tersebut.