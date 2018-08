Lesakkan 2 Gol, Pemain Anyar PSMS Asal Brazil Posting Foto Perayaan di Instagram

Laporan Wartawan Tribun Medan Ilham Fazrir Harahap

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dua legiun asing PSMS Medan, Felipe Martin dan Alexandros Tanidis yang baru didatangkan pada putaran kedua Liga 1, akhirnya menciptakan gol perdananya buat tim Ayam Kinantan.

Felipe Martin pemain asal Brazil itu menciptakan dua gol ke gawang Kuala Nanggroe pada Turnamen Piala Indonesia. Striker anyar PSMS ini mulai menunjukkan tajinya sebagai mesin gol.

Sedangkan Tanidis menciptakan satu gol. Padahal Tanidis merupakan pemain bertahan. Namun ia mampu memanfaatkam situasi dengan baik. Gol mereka pun membawa tim Ayam Kinantan lolos ke babak 64 besar Piala Indonesia.

Felipe tampaknya sangat senang atas kemenangan yang diraih timnya. Ia pun meluapkan kegembiraannya di akun Instagramnya dengan memposting fotonya saat selebrasi gol.

"Happy to win, our grup is to be congratulated, now is to think about next game, i know together we will reach our goal," tulis Felipe di akun instagramnya.

Baca: Deklarasi Prabowo Subianto dan Cawapres Terjawab, Gerindra Bilang Sandiaga Uno 99 Persen

Baca: Temui Amien Rais, Terjawab Siapa Cawapres Prabowo Subianto di Deklarasi Hari Ini

Namun gol yang ia ciptakan tersebut hanyalah ke gawang tim Liga 3. Kastanya sudah sangat berbeda dengan PSMS. Lantas, apakah Felipe mampu menunjukkam tajinya kembali saat kompetisi Liga 1 nanti?

Baca: Istri Dukun (Tete) Jago Blak-blakan Saksikan Langsung Suaminya Setubuhi Hasni

Baca: BREAKING NEWS Lombok Diguncang Gempa Dahsyat Lagi, Berkekuatan 6,2 SR

Keraguan pecinta PSMS terhadapnya bisa dijawabnya jika ia sudah mampu menciptakan gol pada kompetisi Liga 1. Apalagi pekan ini mereka akan bertandang menghadapi Persija Jakarta di Bantul.

Baca: Kerja Keras dan Pantang Menyerah Kunci Tim Karate PPLP Sabet Emas Kejurnas

Baca: Pemprov Sumut Minta Ijin Tambah Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Utamakan Formasi Ini

Baca: Iri Lihat Cantik dan Tebalnya Alis Cara Delevigne, Kamu Bisa Lakukan Hal Ini

Baca: Kaget Lihat Perkembangan Pendidikan di Australia, Ini Keinginan Dara Cantik Siti Mei Syarah Amir

Baca: Ratusan Anggota Satpol PP Kepung Pasar Timah, Pedagang Pilih Tetap Berjualan

Selama menjalani laga tandang, mereka belum sekalipun meraih poin. Mereka selalu kandas dengan pulang tanpa poin. Alhasil saat ini tim Ayam Kinantan masih bertengger di dasar klasemen sementara dengan mengoleksi 18 poin.

(lam/tribun-medan.com)