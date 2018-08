Bertema Asian Games 2018, Lihat Kerennya Pemotretan yang Dilakukan Chacha Frederica

TRIBUN-MEDAN.com - Chacha Fredica tampak sangat total memberikan dukungannya kepada atlet Indonesia jelang Asian Games 2018.

Dengan gaya berbeda, Chacha tampil unik dengan berbagai riasan bertema icon hewan Asian Games 2018.

Wajah Chacha dimakeup menyerupai Atung, Kaka, dan Binbin

Atung

"Be like an atung, always happy, agile and cheerful. so much energy

(em0ticon) @victoria_makeupatelier (emoticon) @firrrr_ for @dierabachir_photography (emoticon) @doleytobing #asiangames2018 #indonesia #atung #wajahkolaborasia"

(Jadilah seperti Atung, selalu bahagia, cerdas, dan ceria. Penuh dengan energi).

Atung adalah rusa Bawean.

Dengan menggunakan kostum sarung dari Jakarta bermotif batik Tumpal, Atung merepresentasikan kecepatan.

Kaka

"As strong as kaka. full of happiness and always have faith in anything.