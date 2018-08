Direktur PDAM Tirtauli Dilaporkan Pakai Ijazah Palsu

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Direktur Teknis (Dirtek) PDAM Tirtauli Siantar Paruhum Nali Siregar yang baru saja dilantik pada 18 Juli 2018 diduga melampirkan ijazah S1 palsu untuk mendapatkan jabatan direksi.

Paruhum yang berpendidikan terakhir S2 di Universitas Simalungun (USI) ini diduga memalsukan ijazah S1 Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Dalam ijazah tersebut, Paruhum merupakan angkatan 1997 dengan tahun tamat 2014.

Dugaan ijazah palsu ini mencuat ketika Lembaga Transformasi Publik mengirim surat ke Polres Siantar. Namun, Kabid Humas Polres Siantar, Iptu Resbon Gultom belum menerima laporan tersebut.

"Belum ada kami terima laporannya. Kalai ada kami beritahu,"katanya saat ditemui di Polres Siantar, Kamis (9/8).

Menjawab hal ini, Direktur Teknik Paruhum Siregar saat dikonfirmasi mengaku tidak memikirkan hal tersebut. Ia tidak mau berkata perihal dugaan lampiran ijazah palsu saat mendaftarkan sebagai direksi. Namun, ia telah mengetahui ada laporan terkait ijazah S1 miliknya. "No comment ajalah itu. Saya no commenlah," katanya via seluler.

Paruhum yang sudah bekerja sejak tahun 1994 ini tidak mau menanggapi isu tersebut. "Saya S2 di UISU. Diduga mereka palsu (S1)," tambahnya.

Diketahui, Paruhum Nali Siregar menjabat Direktur Teknik PDAM Tirtauli untuk ke dua kalinya. Ia dinyatakan lulus oleh panitia seleksi (Pansel) bersama Direktur Utama Zulkifli Lubis dan Direktur Umum Berliana Napitipulu. Mereka dilantik oleh Wakil Wali Kota Siantar Togar Sitorus di Kantor Balai Kota.(*)