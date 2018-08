Perempuan Sarjana Ekonomi Ini Jadi Olok-olokan karena tak Mampu Menjawab Letak Tembok Cina!

TRIBUN-MEDAN.com - Acara TV Who Wants To Be a Millioner memang sudah hadir sejak beberapa tahun yang lalu.

Tapi sejak penayangannya, ada saja tingkah-tingkah aneh bin ajaib, entah itu dari peserta ataupun pertanyaannya. Dan keanehan itu tidak jarang menjadi pemberitaan di berbagai media.

Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh peserta Who Wants To Be a Millioner versi Turki.

Ia bernama Su Ayna. Peserta perempuan berusia 26 tahun itu hampir gagal karena tidak mampu menjawab pertanyaan ke empat senilai 3.000 lira Turki atau Rp 7.2 juta.

Pertanyaannya, "Di mana Tembok Besar Cina berada?". Dari pertanyaan itu, ia pun ditawarkan empat pilihan jawaban, Cina, India, Korea Selatan atau Jepang.

Begitu sederhana bukan?. Tapi entah kenapa ia mendapatkan kesulitan untuk menjawabnya.

Ia akhirnya memilih untuk menggunakan salah satu dari tiga bantuan yang tersedia. Dan diapun memilih untuk bertanya kepada penonton.

Bukannya mendapat jawaban, penonton justru tidak membantu sama sekali. Hanya 51 persen saja yang menjawab dengan benar, sedang yang lainnya memilih jawaban yang lain.

Melihat hasil yang tidak pasti itu, Ayhan pun memutuskan untuk menggunakan bantuan lain, dengan menelfon seorang teman.

Untungnya, teman yang tidak menyebutkan namanya itu dapat memberikan jawaban yang benar.