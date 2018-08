Selamat, Channel YouTube Ria Ricis Akhirnya Dapatkan 5 Juta Subscribers

TRIBUN-MEDAN.com - Walau sering mendapat cibiran akan apa yang dikerjakannya namun Ria Ricis mampu membuktikan bahwa ia sukses sebagai youTuber.

Terbukti dengan hari ini, 9 Agustus 2018 channel YouTube mendapatkan 5 juta subscribers.

Dengan begitu Ricis semakin jauh meninggalkan Raditya Dika.

Sebagaimana yang diketahui, Raditya Dika telah bertahun-tahun memegang tahta sebagai 'raja' YouTube Indonesia.

Akan tetapi posisi itu sudah digeser oleh Ricis beberapa bulan lalu.

Bahkan mereka terpaut jarak yang cukup jauh, yakni sekitar 500 ribu.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pesaing berat Atta Halilintar juga sebentar lagi menggeser Raditya Dika.

Perolehannya itu langsung disambut suka cita oleh Ricis.

Ria Ricis mendapatkan 5 juta subscribers (Instagram/riaricis1795)

"Allahu Akbar! alhamdulillah semua #TheRicis terimakasih banyak selalu support utk aku dan berikan yg terbaik.

utk kalian semua, selalu semangat gapai apa yang kalian butuhin , hasil tidak akan membohongi usaha mu sayang semua #TheRicis VLOG detik2 5 m tayang besok ya!!!"

Ada lebih dari 8000 komentar selama kurang dari 7 jam memberikan selamat pada Ricis karena keberhasilannya.

"Ka ricis selamat ya, semoga the ricis jadi yg terbaik bisa sampai 10M ++, semangat ka bikin video nya, kami juga semangat nonton video nya ka ricis, Don't forget about your creator"

"Semakin kesini subskraiber nya makin banyak, berharap video2 nya makin bermanfaat kakk..

"sedih,terharu,canpur aduk deh pokonyaaaaa selamat 5jt subs ya kaaa"

"Ka icis perasan baru kemaren 4m subscribers udh 5m aja,semangat ya ka buat kontennya"

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Lampaui Jauh Raditya Dika, Ria Ricis Akhrinya Dapatkan 5 Juta Subscribers YouTube