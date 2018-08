Bukan Hanya di Film, Begini Kehidupan Crazy Rich Asians di Dunia Nyata, Keliling Eropa Pakai Jet

TRIBUN-MEDAN.com - Anda penggemar novel Kevin Kwan? Jika ya, mungkin saat ini Anda sedang menanti-nantikan tanggal rilisnya film adaptasi novel pertama miliknya.

Novel Crazy Rich Asians dikeluarkan pada tahun 2013, dan filmnya akan mulai ditayangkan di seluruh Eropa, AS dan Australia mulai minggu depan.

Film komedi romantis yang mengambil set lokasi di Asia dan Amerika itu menceritakan tentang dua orang dosen berdarah Asia Rachel Chu dan Nicholas Young yang saling mencintai. Keduanya ingin berlibur ke Singapura untuk mengunjungi keluarga Nick Young.

Siapa sangka, ternyata pria itu merupakan seorang keturunan pengusaha properti terkaya di Singapura. Kekayaan yang milikinya mungkin akan membuat kita ternganga, berpikir bahwa semua itu terlalu luar biasa untuk menjadi nyata.

Tidak hanya terjadi di film saja, ternyata di dunia nyata pun ada orang-orang seperti Nicholas Young.

Pada akun media Sosial Instagram The Rich Kids of Singapore (Anak-anak Kaya di Singapur) bisa dilihat dokumentasi anak-anak dengan kehidupan mewahnya. Berikut beberapa dari mereka, the real crazy rich Asians.

1. Elly Lam

Putri miliarder Hong Kong, Peter Lam dan mantan istrinya, aktris Lynn Hsieh.

Elly menghabiskan musim panas di Eropa dengan jet pribadi dengan pemberhentian di Ibiza, London, Budapest, Rimini dan Ibiza untuk beberapa nama. Ia menyatakan awal pekan ini bahwa dia ingin pulang setelah melakukan perjalanan keliling eropa.

2. Jamie Chua.

Ada lagi seorang ratu Instagram, Jamie Chua. Perempuan berusia 44 tahun ini menyombongkan diri dengan koleksi tas Hermes nya yang begitu banyak.

3. Kane Lim

Pria berusia 28 tahun ini ternyata sudah memiliki brand sepatu sendiri sejak usia 17 tahun. Ia menjadi seorang miliuner sejak usia 20 tahun.