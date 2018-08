Mau Liburan Gratis ke Malaysia? Beli Ayam Krispi di Almaida Chicken Aja, Sambalnya Bikin Nambah

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Memberikan apresiasi dan juga memanjakan customernya, saat ini Almaida Chicken juga sedang mengadakan program promo menarik yaitu Makan Ayam Bisa Terbang ke Malaysia.

Owner Almaida Chicken, Qodrisyah saat ditemui Tribun, mengatakan, cara untuk ikut serta dalam program tersebut cukup mudah yaitu hanya dengan bertransaksi minimal Rp 50ribu.

“Customer yang bertransaksi minimal Rp 50ribu tersebut kemudian akan mendapatkan satu kupon yang kemudian akan diundi untuk menentukan siapa pemenangnya,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, periode undian hingga tanggal 22 Agustus dan akan diundi pada tanggal 25 Agustus mendatang dan akan memilih dua pemenang yang akan diajak berjalan-jalan ke Malaysia selama dua hari tiga malam.

“Alasan menghadirkan program ini karena Almaida Chicken ingin menghadirkan program yang memang berbeda dari program-program yang sering diadakan di tempat lain seperti promo diskon atau voucher,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Almaida Chicken memang sengaja menghadirkan program yang antimaistrem, jika biasanya restaurant akan mengahdirkan promo buy one get one, diskon dan lainnya. Tapi kali ini benar-benar ingin membuat sesuatu yang berbeda.

Baca: Kapolsek Perempuan Ini Terharu saat Tiga Bocah Bertemu Ibunya yang Sempat Ditahan di Sel

Baca: Gigolo di Bandung jadikan Siswi SMP Budak Nafsu, Videonya sampai pada Guru Korban

Makanan dengan bahan dasar Ayam memang menjadi menu yang cukup banyak disukai oleh hampir seluruh masyarakat. Mulai dari yang tua hingga berusia muda semuanya menyukai menu berbahan dasar Ayam.

Baca: Vera Desianti Tewas Ditabrak Guru SMP, Ternyata Vera Dulu Murid Kesayangannya, Berikut Foto-fotonya

Baca: Cie, Ada yang Sedang Jatuh Cinta di Akhir Pekan, Gemini Kali ini Giliranmu

Bagi Anda yang senang menikmati Ayam, Almaida Chicken bisa menjadi tempat yang wajib Anda kunjungi.Berlokasi di Jalan Kapten Muslim No 75 Medan, memang menu berbahan Ayam menjadi menuju utama yang disajikannya.

Baca: Pemprov Sumut Buka Lowongan Pegawai Baru, Ini Formasi yang Paling Dibutuhkan

Baca: Pemko Binjai Ingkar Janji, Ayah Anggota Paskibraka Berangkat ke Jakarta Pakai Uang Pinjaman

“Almaida Chicken menawarkan beberapa menu dan Chicken Crispy memang menjadi menu yang cukup diunggulkan,” ujar Owner Almaida Chicken, Qodrisyah saat ditemui Tribun, Kamis (9/8/2018).

Baca: Menggelikan, Bandara di Berlin Ditutup Karena Benda Ini, Pemiliknya Tersipu Malu