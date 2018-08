Menggelikan, Bandara di Berlin Ditutup Karena Benda Ini, Pemiliknya Tersipu Malu

TRIBUN-MEDAN.com - Penundaan jam keberangkatan pesawat memang sering terjadi. Alasannya beragam, mulai dari cuaca yang tidak stabil, kendala pada pesawat, ataupun hal-hal umum lainnya.

Waktu penundaannya pun beragam, tergantung seberapa sulitnya kendala tersebut dilalui.

Tapi di luar permasalahan umum itu, ada saja hal-hal aneh yang menyebabkan penundaan penerbangan. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Bandara Schönefeld Berlin.

Pada hari Selasa (7/8/2018) lalu, bandara itu terpaksa harus ditutup karena perdebatan antara seorang turis dan petugas keamanan bandara.

Itu didasari karena kecurigaan staf di bandara melihat tas besar milik seorang turis pria. Lantas mereka meminta kepada turis tersebut untuk membuka isi tasnya.

Namun turis pria itu enggan untuk membuka tasnya, dengan alasan tas tersebut hanya berisi 'benda-benda teknis'.

Petugas keamanan pun semakin curiga. Mereka terpaksa menutup Terminal D bandara pada pukul 11:00, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pemilik tas dipanggil untuk dimintai keterangan. Tapi tetap saja, ia enggan membuka isi tasnya. Sontak para staf mengalami kepanikan yang tidak terkira.

Setelah satu jam pemeriksaan mengikutsertakan pasukan penjinak bom, mereka pun lega. Karena ternyata yang berada di dalam tas pria itu adalah mainan seks.

Melihat hal tersebut, para petugas pun tertawa. Sedang si turis yang tidak diketahui namanya itu pun hanya terdiam dengan wajah memerah karna malu. Terminal bandara dibuka kembali pada tengah hari.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di Mirror berjudul Berlin Airport terminal shut down after man refuses to open bag of SEX TOYS for security staff