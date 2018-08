Balasannya Terhadap Komentar Netizen yang Mengejeknya Viral, Rossa Kirim Permintaan Maaf

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi cantik Rossa sempat membuat warga internet heboh saat ia membalas komentar seorang netizen yang mengejek.

Ia sempat membalas komentar netter saat dirinya berfoto bersama Tasya Kamila di acara pernikahan Tasya.

Rossa mengunggah foto dirinya dengan Tasya saat berada dalam ruangan yang dibubuhi caption manis.

"She is someone's wife now @tasyakamila Loving my kebaya from @lacebyartkea for Tasya's wedding ceremony."

'Dia sekarang sudah jadi seorang istri, suka kebayaku dari @lacebyartkea untuk ke pernikahan Tasya.(red)'

Karena mereka berdua memiliki tubuh sama-sama mungil, maka munculkan komentar netizen yang menggelitik.

"Dua-duanya pendekwati..ups)," ujar salah satu akun.

Menanggapi komentar tersebut, Rossa tak sungkan untuk membalas.

"ahahhaa iyaa.dan kamu jelekwati...ups," balas Rossa.

Insatgram @lambenyinyir ()

Lewat unggahannya, Sabtu (11/8/2018), Rossa mengaku jika komentar tersebut hanya bercanda lantaran menganggap komentar netizen tersebut hanya becanda juga.

Namun, pasca komentar tersebut viral, Rossa menjadi khawatir.

Baca: Foto-foto Rumah Waode Sofia, Peserta Audisi KDI yang Viral karena Diusir Iis Dahlia

Baca: Jawaban Menohok Hotman Paris Hutapea Seusai Digoda dan Dimintai Sawer oleh Dj Dinar Candy

Baca: Ruhut Sitompul Menyasar Rumah Sebelah yang Pecah Kongsi soal Cawapres, Jangan Munafik