Hanya AMI Medan Satu-satunya Punya Engine Room Simulator di Pulau Sumatera

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Akademi Maritim Indonesia (AMI) yang beralamat di Jalan Brigjend Bejo d/h Pertempuran No. 125 Pulo Brayan Medan merupakan satu-satunya akademi maritim swasta di pulau Sumatera yang memiliki Engine room simulator dan bridge simulator.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Akademi Maritim Indonesia (AMI) Medan Capt. Dafid Ginting, M.Mar, M.Si saat ditemui Tribun Medan, Sabtu (11/8/2918).

Captain Dafid Ginting menjelaskan kalau Engine room simulator merupakan alat simulator yang wajib dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi maritim untuk dipergunakan bagi taruna-taruni jurusan teknika.

Sedangkan bridge simulator merupakan alat simulator yang umumnya dipergunakan oleh taruna-taruni jurusan Nautika di AMI Medan.

"Fungsi simulator itu untuk mempersiapkan taruna-taruni sebelum terjun ke kapal. Mereka dilatih membawa kapal, benar-benar seperti real di kapal, dan bisa menguasai penggunaan alat navigasi yang ada di kapal," terangnya.

Selain itu, Capt. Dafid juga mengatakan kalau AMI Medan juga merupakan satu-satunya akademi maritim swasta di pulau Sumatera yang sudah mendapatkan pengesahan (approval) dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

"AMI Medan sudah dapat Approval dari Dirjen Perhubungan Laut bahwa sudah sesuai dengan standar yg ditentukan yakni Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 78 amandemen 2010. Yang artinya pendidikan yg dilaksanakan di AMI Medan sudah sesuai dengan STCW 78 amandemen 2010," katanya.

Lebih lanjut, Sampai hari ini, kata Dafid, pihaknya mampu meluluskan para taruna-taruninya dengan baik. Menurut Dafid, pihaknya memang sudah mempersiapkan sedemikian rupa segala fasilitas untuk mendukung pembelajaran di AMI.

"Bersyukur juga, bahwa alumni AMI Medan sudah bekerja di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri sebagai perwira pelayaran niaga, mulai dari captain, mualim 1, mualim 2, mualim 3, chief engineer, second engineer hingga fourth engineer," ungkapnya.