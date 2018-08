Azmiati Zuliah Bangga Punya 3 Karya Ilmiah Terindeks Scopus, Minta Dosen Tak Hanya Sibuk Mengajar

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Bagi Azmiati Zuliah, mampu menorehkan prestasi dengan menghasilkan karya ilmiah yang terindeks Scopus dan diakui secara internasional menjadi sebuah kebanggaan tidak hanya bagi dirinya tetapi juga kampus tempatnya mengabdi yakni Universitas Dharmawangsa Medan.

Untuk tahun 2018, Azmiati mengatakan ada satu jurnal ilmiah bidang hukum dan dua prosiding yang ditulisnya yang sudah terindeks Scopus.

"Pertama, judulnya Rights to restitution for child victim of criminal act under government regulation number 43 year 2017. Kedua, judulnya The Child Crime Prevention Through a Restorative Justice of the Indigenous People Local Wisdom. Ketiga judulnya The Influence of cyberspace and social network on democratis disorientation," Tulisnya, Senin (13/8/2018) petang.

Lebih lanjut, Azmiati mengatakan, satu dari tiga karya ilmiah tersebut telah dipresentasikan juga di Serawak Malaysia, pada 9-11 Juli 2018 lalu.

Sedangkan dua lainnya akan dipresentasikan pada bulan Agustus dan September di Universitas Sumatra Utara dan Binus Jakarta.

Menurut Azmiati yang juga dosen bidang ilmu hukum di Universitas Dharmawangsa Medan ini, kemauan dan berani untuk mencoba adalah kunci utama bagi dirinya untuk terus menulis dan menghasilkan karya-karya ilmiah.

Dengan banyak menulis, sambungnya, ada banyak sekali manfaat yang diperoleh dirinya. Lewat Pengalaman serta Prestasi-prestasi dibidang menulis yang dimilikinya tersebut, juga turut membuka jalan baginya untuk meraih prestasi yang lain seperti meraih beasiswa dan sertifikasi dosen.

"Pertama, saya mampu bersosialisasi keluar, orang banyak mengenal saya. Kedua, ada rasa percaya diri, karena dengan banyak menulis maka orang mengenal kita.

Akhirnya jadi banyak diundang sehingga jaringan dan pergaulan semakin luas dengan orang-orang di luar kampus dan juga Pemerintah," terang perempuan yang kini sedang studi S3 di USU ini.

Karena itu, Dirinya pun bertekad tidak akan berhenti menulis. Ke depan, dia pun ingin terus menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas baik pada jurnal Nasional maupun internasional.

"Saya Akan tetap terus menulis. Ke depannya juga akan mengembangkan Universitas Dharmawangsa itu agar dosen tidak hanya mengajar tetapi ada lah hasil karya yang bisa nampak dipublish dan tulisan itu bermanfaat bagi orang lain," tandas Azmiati yang juga Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumut ini.

