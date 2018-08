Masih Dilanda Cuaca Ekstrim, BMKG Perkirakan Dua Hari ke depan Medan Dilanda Suhu Panas

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Cuaca cerah dan suhu panas terjadi di Kota Medan dan sekitarnya.

Tidak hanya di Kota Medan, suhu panas juga terjadi dibeberapa wilayah di Sumatera Utara, seperti Deliserdang daerah lainnya.

BMKG mengeluarkan peringatan suhu panas yang terjadi di beberapa kawasan Kota Medan, seperti daerah Sampali sebesar 36.6 C, Belawan 34.4 C , Medan Simpang Pos Ngumban Surbakti 37.4 C, Tuntungan 35.8 C dan Kualanamu 32.4 C.

Berdasarkan data pengamatan temperatur di beberapa Stasiun BMKG di Sumatera Utara tercatat Suhu udara maksimum pada Selasa (18/4/2018) ini tertinggi 37.4 derajat Celsius.

Ini disebabkan mengacu pada analisa pola angin pada Selasa (14/8/2018) mulai pukul 07.00 WIB menunjukkan bahwa kondisi cuaca tersebut, lebih disebabkan adanya Tropical Storm “ BEBINCA“ di Perairan Laut Cina Selatan.

Ini mengakibatkan perubahan pola angina bersifat Divergen (menyebar) di wilayah Sumatera Utara.

Akibat tropical storm Bebinca, sehingga menyebabkan pertumbuhan awan cukup sulit di wilayah yang berdampak, seperti Kota Medan dan Deliserdang.

"Ini terjadi karena tidak ada pertumbuhan awan. Belum bisa dipastikan berapa lama. Namun ini bisa terjadi dua hari ke depannya," ujar Syahnan kepala data BMKG Medan, saat dihubungi Tribun Medan, Selasa (14/8/2018).

Pantauan citra satelit Himawari-8 pada hari ini, sambung Syahnan, menunjukkan tidak ada pertumbuhan awan dari pagi hingga sore hari.