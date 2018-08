Nokia 1 Tahan Banting dan Dijamin Gak Lelet meski RAM hanya 1 Giga, Ini Rahasianya

TRIBUN-MEDAN.COM - "Masa depan suram ya kalau lihat spek, lemot satu, kedua baterai setengah hari sudah habis, ketiga bisa untuk mengendalikan emosi."

Begitulah kelakar Pengamat gadget Herry SW pada rangkaian peluncuran Nokia 1 di Solo, Senin (13/8/2018), saat bertanya soal ukuran RAM Nokia 1 yang hanya 1 Giga.

Memang penyimpan file di Nokia 1 hanya RAM berkapasitas 1 GB dan media internal 8 GB, meski bisa diekspansi hingga 128 GB dengan microSD.

Pengamat gadget Herry SW sempat bertanya ke peserta yang datang ke rangkaian peluncuran Nokia 1 di Solo, Senin (13/8/2018), tentang respons setelah mendengar ukuran RAM Nokia 1.

Sebagian besar berseru enggan menjajal ponsel tersebut. Ada juga yang berpendapat jika punya RAM kecil rentan membuat ponsel cepat lelet.

Namun Herry mengaku ekspektasi awalnya cukup terbantahkan setelah mencoba beberapa hari.

"Ternyata realitanya tidak seperti itu. Saya pakai sebagai ponsel utama selama beberapa hari enggak seperti itu (tidak lelet)," akunya.

Hal itu dikarenakan Nokia 1 didukung sepenuhnya oleh Pure Android Oreo Go Edition. Nokia mendeklarasikan diri sebagai global brand pertama yang meluncurkan ponsel Android Go Edition di Indonesia.

Kecepatan Nokia 1 disebut 15 persen lebih lancar dibanding ponsel non Android Go. Sebab, aplikasi yang terkandung didalamnya kebanyakan berlabel "Go" yang berukuran lebih ringan.