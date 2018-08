Potret Terbaru Kahiyang Ayu Bareng Shandy Aulia Bikin Takjub, Semakin Langsing dan Tambah Cantik

Umumnya para ibu-ibu pasca-melahirkan banyak yang mempermasalahkan soal bentuk badan yang semakin gemuk. Namun bukan tampak pada Kahiyang Ayu. Ia justru semakin langsing usai melahirkan.

Hal itu diungkap artis Shandy Aulia melalui potret yang dibagikannya ke netizen.

Kahiyang Ayu saat hamil dan baru melahirkan putri pertama mereka dengan keadaan sehat (Kolase/TribunWow)

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Shandy Aulia baru saja menjenguk cucu presiden Jokowi.

Momen itu ia membagikannya ke netizen.

Namun, netizen justru salah fokus pada bentuk tubuh Kahiyang Ayu yang semakin langsing, padahal belum lama melahirkan.

Aktris Shandy Aulia mengunggah foto di akun Instagramnya pada tanggal 13 Agustus 2018 selepas Ia mengunjungi cucu kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada foto itu Shandy tampak menggendong putri Kahiyang Ayu, Sedah Mirah Nasution.

Keduanya sama-sama cantik sambil tersenyum ke arah kamera.

"Hari ini main ke rumah baby Sedah Welcome to the world, little one! Baby Sedah Mirah Nasution.

Congratulations! @ayanggkahiyang As new parents may you be filled with much joy and happiness with the arrival of your new baby Wishing your new family all the very best." ujar Shandy Aulia pada caption foto yang dikutip dari TribunStyle.com.