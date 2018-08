Shandy Aulia Unggah Foto Jenguk Sedah Mirah, Penampilan Kahiyang Ayu Bikin Salah Fokus

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Shandy Aulia mengunggah foto di akun Instagramnya 13/8/2018 selepas Ia mengunjungi cucu kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun saat Shandy Aulia jenguk cucu presiden, warganet justru salah fokus Kahiyang Ayu yang sudah langsing lagi.

Pada foto itu Shandy tampak menggendong putri Kahiyang Ayu, Sedah Mirah Nasution.

Keduanya sama-sama cantik sambil tersenyum ke arah kamera.

"Hari ini main ke rumah baby Sedah Welcome to the world, little one! Baby Sedah Mirah Nasution.

Congratulations! @ayanggkahiyang As new parents may you be filled with much joy and happiness with the arrival of your new baby Wishing your new family all the very best." ujar Shandy Aulia pada caption.

Selain mendoakan semoga Shandy segera menyusul, banyak warganet yang memperhatikan Kahiyang Ayu.

Putri kedua Presiden Jokowi itu terlihat sudah makin langsing padahal belum ada hitungan bulan dari Ia melahirkan.

Umumnya para ibu-ibu pasca melahirkan banyak yang mempermasalahkan soal bentuk badan yang makin gemuk.

Tampaknya hal itu belum terjadi pada Kahiyang Ayu, karena dia justru terlihat sudah kembali langsing.

Shandy Aulia dan Kahiyang Ayu (Instagram/shandyaulia)

"Aaaah @ayanggkahiyang udah langsing lagi" ujar salah satu akun.

"Wiihhh mbak @ayanggkahiyang kelihatan kurusan, langsing cantik banget. " tambah yang lainnya.

"mbk ayang jadi kyak ABG cuantik @ayanggkahiyang"

"Mba @ayanggkahiyang kurusan loh..diet alami mnjdi ibu baru..smga berkah dan bahagia selalu yaa buat kalian bdua"

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)

