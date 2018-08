Bunga Citra Lestari Unggah Foto Bareng Sosok Ini, Kelucuannya Curi Perhatian

TRIBUN-MEDAN.com - Kehidupan rumah tangga Bunga Citra Lestari dan Ashraft Sinclair jauh dari gosip miring.

Pasangan selebritis ini juga selalu terlihat harmonis.

Padahal pasangan ini telah menikah sejak 9 November 2008.

Pesta pernikahan BCL dan Ashraf digelar di dua tempat, Jakarta dan Kuala Lumpur.

Kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap dengan hadirnya seorang putra yang bernama Noah Sinclair.

Putra pertama mereka lahir pada tahun 2010.

10 Tahun menjalin rumah tangga dengan Ashraf Sinclair, tiba-tiba Bunga Citra Lestari blak-blakan mengungkap hubungannya dengan yang lain.

Bahkan hal tersebut diumumkan langsung dalam Instagram pribadinya.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram @bclsinclair.

(Instagram/bclsinclair)

Wanita yang kerap disapa Unge ini mengunggah foto dirinya dengan sosok yang lain.

Tampak istri Ashraf Sinclair ini tersenyum bahagia.

"My relationship with him," tulis Bunga Citra Lestari.

Rupanya sosok tersebut adalah seekor kucing lucu.