Potret Cantiknya Putri Nia Ramadhani saat Kenakan Gaun Mewah Rancangan Desainer Ternama

TRIBUN-MEDAN.com - Putri Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie selalu mencuri perhatian dengan penampilan cantiknya.

Baru-baru ini Nia Ramadhani mengunggah foto putrinya mengenakan gaun bewarna abu-abu dan biru.

Seperti di foto lainnya, penampilan Mikhayla tampak memesona dengan gaya OOTD-nya.

Kali ini Mikhayla memakai gaun rancangan Winnie Aoki.

Pemilik akun @MischkaAoki ini dikenal di dunia Internasional karena karyanya yang luar biasa.

Ternyata Winnie Aoki pernah beberapa kali merancang gaun yang dipakai anak Beyonce, Blue Ivy Carter.

Mikhayla tampak memukau dalam balutan gaun karya Winnie Aoki.

Instagram (niaramadhanibakrie)

Tahun 2016 lalu, anak Beyonce, Ivy Carter pernah memakai gaun rancangan designer yang sama untuk acara besar di Hollywood.

Instagram (mischkaaoki)

A look back at the year in Fashion, Blue Ivy in MISCHKA AOKI Gold dress: as "One of The BIGGEST FASHION MOMENTS OF 2016" as seen in US MAGAZINE, The INSIDER, HUFFINGTON POST, and others.

Wishing Everyone a Happy New Year!! And looking forward to another AMAZING year in 2017

Selain ajang Red Carpet MTV Video Music Award tahun 2016, Ivy Carter juga memakai rancangan Aoki ketika menghadiri acara pernikahan Lawrence Parker.