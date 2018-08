Sabrina Minta Singapura Ajarkan Sumut Cara Mengemas Potensi Wisata Menjadi Menarik

Tribun Medan/Satia

Sekda Sumut Berikan cinderamata kepada Minister of State for Defence and Foreign Affairs Singapore Dr Maliki Osman dan Deputy Director (Indonesia) Mr Suresh Sukumar, Country Officer ( Indonesia) Ms Felicia Chia, Richard Grosse dan Valerie Yeo serta Ivana dari Konsulat Jenderal, di ruang kerjanya, lantai sembilan, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan.