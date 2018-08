All New Honda PCX Hybrid

TRIBUN, MEDAN.com, MEDAN - Skutik premium produksi anak bangsa, All New Honda PCX Hybrid resmi diluncurkan PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut pada Minggu, 12 Agustus 2018 melalui gelaran silaturahmi akbar pecinta Honda PCX.

Kehadiran All New Honda PCX Hybrid yang telah lama dinantikan ini dipastikan siap memberikan kesenangan sekaligus kebanggaan berkendara kepada para pecinta skutik yang menggemari teknologi tinggi, kenyamanan, dan tampilan mewah.

Leo Wijaya, Direktur PT Indako Trading Coy mengungkapkan bahwa kecintaan masyarakat terhadap Honda PCX yang terus menguat seiring semakin banyaknya pengguna Honda PCX yang bergabung dalam komunitas pecinta Honda PCX.

Menurutnya, kehadiran model terbaru All New Honda PCX pun saat ini semakin menjadi magnet yang menyedot perhatian dalam setiap kegiatan bersama pecinta Honda PCX.

Baca: Jagoan Yamaha NMAX dan Aerox Kendor, Honda PCX dan Vario 150 Unjuk Gigi

"Kami berbahagia dapat menemani kebersamaan para pecinta Honda PCX. Kuatnya kebersamaan dan kecintaan terhadap Honda PCX ini pula yang menginspirasi kami untuk menghadirkan skutik berteknologi tinggi dengan mengutamakan kenyamanan serta tampilan elegan dengan beragam keunggulan pada desain, fitur, dan teknologi yang disematkan, " ujar Leo Wijaya.

Teknologi hybrid yang hadir pada All New Honda PCX Hybrid sendiri bekerja saat tuas gas diputar dengan spontan. Tenaga motor assist yang didapatkan dari baterai lithium-ion yang disematkan pada mesin 150cc ini mampu meningkatkan torsi sehingga membuat akselerasi lebih responsif dibandikan PCX standar.

Dengan performa yang lebih responsif, teknologi hybrid PCX ini mampu menghemat lebih dari 2,2 persen dalam penggunaan bahan bakar berdasarkan pengetesan EURO 3 dengan menggunakan metode ECE R40.

All New Honda PCX Hybrid juga tampil elegan dengan warna Hybrid Blue dan penyematan logo hybrid di setiap sisi bodi serta penyematan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang memberikan kesan mewah.

Skutik premium ini mengusung sistem pengereman Anti-Lock Braking System (ABS) dan hadir dilengkapi fitur full digital panel meter dengan tampilan lebih informatif melalui fitur riding mode, level pengisian baterai, dan indikator baterai lithium.

Dalam silaturahmi akbar ini tercatat puluhan bikers Honda PCX Club Indonesia (HPCI) chapter Medan dan para pengguna Honda PCX berkumpul untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan.

All New Honda PCX berteknologi Hybrid pertama di dunia ini pun sontak menjadi perhatian utama para pecinta Honda PCX. Beragam kegiatan yang digelar juga menyedot perhatian, baik dalam sesi pengenalan produk maupun saat berkesempatan menjajal langsung performa dan kenyamanan All New Honda PCX.