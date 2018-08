Kopi Koloni, Kopi Full Arabika, Beli Satu Gratis Satu

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-

Minuman kopi tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi para pecinta kopi.

Kopi dijadikan sebagai pelengkap minuman dalam kehidupan sehari-hari. Penggemar minuman kopi juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Banyaknya pecinta kopi, maka banyak bermunculan pula kedai kopi dengan menawarkan menu kopi dengan harga yang bervariasi.

Baru baru ini, hadir Kopi Koloni, full kopi Arabika dengan harga terjangkau, juga promo beli satu gratis satu sampai tanggal 20 Agustus 2018, di Jalan Uskup Agung No 2, Junction Cafe, Medan.

Kedai kopi take away ini muncul karena kebutuhan yang begitu besar akan kopi, namun waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya relatif sedikit. Perlahan muncul konsep drive thru, menikmati kopi tanpa harus duduk di kedai kopi, memesannya dari kendaraan dan kemudian pergi. Belum lagi, perkembangan teknologi yang memungkinkan seseorang memesan kopi hanya dari aplikasi smartphone, dan kemudian datanglah kopi itu.

"Kopi Koloni ini bagian dari Junction Cafe, untuk kopi cofee take away. Lokasinya berdekatan dengan sekolah, swasta, dinas pemerintahan, jadi saat ini sudah menjadi lifestyle, ngopi, tapi enggak ada waktu keluar, bisa take away, bawa ke kantor, sekolah. Kopi Koloni fokus dengan bahan baku full kopi Arabica. Kita baru buka delapan hari yang lalu, tanggal 8 Agustus 2018," ujar Outlet Manager Junction Cafe, Simon, Rabu (15/8/2018).

Menurut Simon, peminat kopi di Medan sudah cukup maju dan sudah hampir mengimbangi dengan peminat kopi di Pulau Jawa.

Ia mengatakan pihaknya menyediakan 12 menu varian minuman Kopi Koloni diantaranya Kopsu Koloni, Kopsu Manja Koloni, Kopsu White Koloni, Kopsu Karamel Jelly Latte, Dark Mocha White Pudding dan lain-lain.

"Kopi Koloni buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB. Harga Kopsu Koloni ini cukup terjangkau, dibanderol dari harga Rp 17 ribu. Kita juga sediakan Kopsu Donat dengan harga Rp 19 ribu. Promo Kopi Koloni hingga tanggal 20 Agustus 2018, beli satu gratis satu untuk semua jenis minuman," ucapnya.

Simon menambahkan selain orang dewasa, Kopi Koloni juga dapat dinikmati oleh kalangan anak-anak dengan mengabungkan rasa Milo dan Jelly.

"Harapannya dengan adanya Kopi Koloni ini, masyarakat Kota Medan semakin mencintai kopi. Silahkan datang ke Junction Cafe, kita sediakan minuman, makanan dan Kopi Koloni dengan harga terjangkau, banyak pilihan untuk menu kopinya," kata Simon.

(cr13/tribun-medan.com)