Unggah Foto Kenakan Gaun Berwarna Biru, Prilly Latuconsina Dipuji Cantik seperti Putri

TRIBUN-MEDAN.com - Menggunakan riasan natural dan tatanan rambut yang pas, Prilly Latuconsina tampak memukau.

Prilly Latuconsina memosting fotonya dengan gaun sabrina bewarna biru muda.

Sang stylist, Alva Susilo pun mengunggah foto Prilly di akun Instagram @alvasus:

Instagram (alvasus)

"PROM PRINCESS

Honestly, this look is one of my favorite look I’ve ever done for her.

Guess which Disney princess inspired us.

Prilly Latuconsina in custom made @windauiaprivate dress x @jjtwinshop headband x @thecurvakumlabel clutch @dresshaus.id.

(emoji) @bubahalfian (emoji) @woko_s

#alvastyle #prillylatuconsina #frozen #promprincess."

Dibantu oleh berbagai pihak yang terlibat, penampilan Prilly yang bak seorang princess ini ternyata terinspirasi dari Princess Disney.

Kira-kira siapa ya?