Bak Pulau Pribadi, 3 Destinasi Wisata Keren yang Ada di Indonesia Ini Wajib Kamu Kunjungi

TRIBUN-MEDAN.com - Nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri karena di Indonesia punya banyak destinasi keren yang bikin liburanmu lebih seru.

Indonesia banyak punya tempat keren yang bisa kamu kunjungi untuk melepas penat yah, guys.

Apalagi buat kamu yang punya kesibukan super menyita waktu dan membuat pikiran jenuh nih.

Sejenak lari dari rutinitas yang bikin stress ide bagus dong guys?

The best way, kamu bisa pilih destinasi yang jauh dari keramaian dan menenangkan lho.

Kalau Bali sebagai destinasi menyepi yang perfect udah jadi hal yang biasa, yuk kiita cari yang antimainstream guys.

Seperti melancong kawasan Indonesia bagian timur seperti NTT, NTB, Sulawesi hingga Papua.

Di beberapa kawasan tersebut kamu bisa menjumpai banyak pantai cantik berair tenang dan juga suasana alam yang siap membiusmu untuk nggak mau beranjak pergi.

Apalagi ditambah menginap di resort yang super cozy siap makin bikin kamu nggak pulang nih guys.

Nah, berikut ini ada beberapa pulau super cantik bin super cozy untuk tempat menyepi yang sempurna, yang simak!

1. Misool Eco Resort, Raja Ampat