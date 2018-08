Bakal Nikahi Pacarnya yang Lebih Muda 4 Tahun, Raya Kitty Bagikan Undangan Pernikahannya

TRIBUN-MEDAN.com - Raya Kitty akan menikah dengan sang kekasih, pebalap Mohammad Abid Zia.

Pemain sinetron Anak Langit tersebut siap melepas masa lajangnya pada Minggu (19/8/2018).

Kabar pernikahan Raya dan Abid sempat mengagetkan para fans.

Pasalnya Raya dan Abid masih terbilang muda.

Raya Kitty lahir pada 10 Februari 1994, sedangkan Abid Zia lahir pada 14 Juni 1998.

Usia Raya 24 tahun sedangkan Abid masih 20 tahun, lebih muda 4 tahun dibanding Raya.

Perbedaan usia itu tampaknya tak menghalangi keduanya untuk mantap melangkah ke pelaminan.

Kamis (16/8/2018), Raya memamerkan undangan pernikahan melalui akun Instagramnya, @rayanurfitrird.

Undangan tersebut berwarna biru elegan.

Tinta emas dan putih berpadu dengan motif bunga yang cantik.

"My wedding invitation from @berlianinvitation Thank you," tulis Raya dalam postingannya.

Unggahan itu mendapat banyak ucapan selamat dari netizen.

"Happy wedding ka raya..moga lancar acranya,jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah y ka amin,"

"Selamat yaa kak..semoga mjd keluarga yg sakinah mawadah warohmah ..aamiin.. ngfans bngt sama kaka,"

"Alhamdulillah slamat ya cantik,,semoga lancar sampe hri H n berkah sgala"nya.. Aamiin,"

"selamat kak raya semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah,"

"Happy wedding kak @rayanurfitrird ....moga lancar iyya sampek hri H....."

Selamat ya Raya! Lancar sampai hari H!

(TribunStyle.com/Galuh Palupi)

