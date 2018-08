Ini Dia 5 Pemakaman dan Nisan yang Paling Aneh dan Menakutkan dari Seluruh Dunia

Di dunia ini ada beberapa makam yang terlihat horor terlepas dari kesan utamanya yang sudah menakutkan.

TRIBUN-MEDAN.com - Areal pemakaman, baik itu cuma ada satu makam atau terdiri dari banyak makam, selalu memberi kesan menakutkan bagi siapa pun yang melintas di kawasannya.

Ini tidak mengherankan, karena pemakaman mengingatkan kita semua akan kematian.

Namun, di dunia ini ada beberapa makam yang terlihat horor terlepas dari kesan utamanya yang sudah menakutkan.

Kali ini, TribunTravel.com telah merangkum beberapa makam yang memiliki nisan aneh dan mengerikan dari laman List25.

1. Batu nisan milik Herman Harband

(neatorama.com)

Batu nisan milik Herman Harband menggambarkan istrinya secara spesifik.

Herman telah merancang tulisan ini sebelum wafat dan ditempatkan di Beth David Memorial Gardens saat ia meninggal dunia di Hollywood.

Batu nisan itu bertuliskan:

"My wife Eleanor Arthur of Queens, NY lived like a princess for 20 years traveling the world with the best of everything."

"When I went blind, she tried to poison me, took all my money, all my medication and left me in the dark alone and sick."