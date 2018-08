Nasib Terkini Anggota Kerajaan Ubur-ubur yang saban Malam Jumat Kumpul, Diciduk Polisi

TRIBUN-MEDAN.com - Dua belas orang yang diduga pengikut sekte aliran Kerajaan Ubur-ubur di Serang, Banten kini telah diciduk polisi.



Mencuatnya aliran tersebut telah membuat warga resah hingga melapor ke polisi.



Tribun-Video.com melansir Kompas.com, Kamis (16/8/2018), Kapolresta Serang AKBP Komarudin mengatakan, 12 anggota sekte Kerajaan Ubur-Ubur tersebut termasuk pasangan suami-istri (pasutri) AS dan RC, yang diduga merupakan penyebar.



Di kediaman AS dan RC lah aliran tersebut disebarkan selama sekitar 6 bulan.



"Semua anggota sudah diamankan, 12 orang semuanya. Yang 12 ini termasuk suami istri AS dan RC (diduga penyebar)," katanya seperti dikutip dari Kompas.com.

Selain menangkap 12 orang anggota sekte, polisi juga menyita beberapa dokumen terkait ajaran tersebut di rumah pasutri AS dan RC.



Menurut Komarudin, warga setempat merasa resah menyaksikan kegiatan zikir malam yang menyimpang dari Islam pada umumnya.



Satu di antaranya adalah cara berpakaian, yang menurut masyarakat jika biasanya melakukan zikir dengan menggunakan pakaian muslim, tetapi anggota Kerajaan Ubur-ubur menggunakan pakaian rumah.



Meski telah ditangkap, Komarudin mengatakan, anggota Kerajaan Ubur-ubur masih menjalani pemeriksaan, dan sangkaan kepada mereka belum diputuskan.



Kalau bersangkutan dengan agama, lanjutnya, MUI lebih berkompeten.



Sementara itu, melansir TribunJakarta.com, anggota Kerajaan Ubur-Ubur sering berkumpul malam Jumat hingga subuh.

Anggota Kerajaan Ubur-Ubur merupakan pendatang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, bukan dari warga sekitar.



Komarudin juga mengungkapkan, anggota sekte tersebut juga tidak pernah terlihat menjalankan salat di masjid atau musala.



Bahkan AS mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan dan mengakui ajaran islam.



Selain itu, menurut keterangan warga, anggota Kerajaan Ubur-Ubur sering mengajarkan keyakinan mereka ke warga sekitar



Simak videonnya di bawah!

(Tribun-Video.com/Vika Widiastuti)