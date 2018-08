Pelancong asal Jerman Ikuti Upacara Kemerdekaan ke 73 RI di Kota Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tak hanya masyarakat Indonesia, turis asing pun turut meramaikan penaikan bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-73 Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (17/8/2018).

Di tengah keramaian warga Kota Medan yang menanti penaikan bendera, sejumlah turis asing asal Jerman turut antusias menyaksikan perhelatan itu.

Tak pelak kehadiran mereka membuat sejumlah warga mencoba mengajak berfoto dan ada pula yang mengajak mengobrol dengan bahasa Inggris.

Berdasarkan pantauan www.tribun-medan.com, turis asing asal Jerman tersebut mengajak beberapa siswa SMP dan SMA untuk mengobrol lalu berfoto bersama.

Seorang turis bernama Max pun tak sungkan saat orang-orang mengajaknya bersalaman.

Hadir di Medan saat momentum 17-an, Max bersama teman-temannya mengaku sangat bersyukur dan senang datang ke Indonesia.

Dia juga senang mempelajari kebudayaan Indonesia.

"It's really beautiful town, impressing ceremony. And I'm really grateful to see and learn your culture," ucapnya.

Dia pun mengucapkan selamat hari kemerdekaan bagi Indonesia.

Kunjungan para turis Jerman ini bekerjasama dengan GKPS Pematangsiantar.

Usai dari Medan, mereka akan melanjutkan perjalan ke Siantar.

