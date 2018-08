Pembukaan Orangutan Festival 2018, Fokus: Biarlah Mereka Hidup di Habitatnya

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Forum Konservasi Orangutan Sumatera (Fokus) mengadakan Orangutan Festival sebagai bentuk peringatan Hari Orangutan Internasional yang jatuh pada 19 Agustus 2018 dalam hal peduli akan kesejahteraan Orangutan dan habitatnya

Orangutan Festival diselenggarakan pada 18-19 Agustus 2018 di Taman Sri Deli Medan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, dengan tema Orangutan's Guardian

Pada pembukaan acara, Sabtu (18/8), acara ini dihadiri oleh Ketua Forum Konservasi Orangutan Sumatera (Fokus) Kusnadi, Konsulat Jendral Amerika Serikat Juha Salin, serta Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara Ir Irzal Azhar Msi

Pada kata sambutannya, Ketua Panitia Nurul Nayla Azmi menyampaikan jika mencintai orangutan tidak harus memeliharanya

"Masyarakat juga kurang pengetahuan apa beda Orangutan dengan monyet biasa," tambahnya

Perempuan yang akrab disapa Nayla ini berujar perlunya edukasi mengenai satwa endemik

"Kita ingin menggugah kembali masyarakat untuk terus diingatkan," jelasnya



Orangutan Sumatera yang luar biasa kita punya harus dilestarikan bersama.

"Saya dan teman-teman penyelenggara berharap bisa menyampaikan pesan biarlah mereka hidup di habitatnya," tutul Nayla

Senada dengan yang disampaikan Nayla, Ketua Yayasan Orangutan Lestari (YOSL) Panut Adisiswoyo berharap acara dapat bermanfaat bukan hanya masyarakat tetapi juga orangutan Sumatera Utara

"Kita harus bangga dengan sumber daya alam kita. Tugas kita adalah untuk menjaganya terutama dari Ilegal loging dan perburuan," ujar Panut

Laki-laki yang menggunakan kaus Festival Orangutan ini mengajak merayakan apa yang disebut dengan orangutan nasional

"Laporkan jika ada ada kegiatan ilegal karena itu adalah kepedulian setiap orang," tegasnya

Membangun kesadaran untuk semua tanpa terkecuali memastikan satwa yang dilindungi

Orangutan Festival 2018 mengadirkan Melanie Subono, Zal Bachtiar Puteh, Natur Batih, Kenduri Kopi, The Bamboes,



Acara yang diadakan adalah apresiasi musik seni dan konservasi, lomba mewarnai, lomba menggambar, Orangutan dan Forest Fashion Carnaval, On the Spot Photo Competition, Nonton bareng film konservasi dan stand bazar konservasi serta charity untuk Lombok

