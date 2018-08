Penulis Muda Ajak Kaum Milenials Wujudkan Mimpi dan Lewati Masa Remaja Penuh Prestasi 

Penulis buku motivasi termuda Indonesia yaitu Andrew Ryan Samuel saat menunjukkan buku motivasi pertamanya yang berjudul The Trigger to Everything.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Penulis buku motivasi termuda Indonesia yaitu Andrew Ryan Samuel hadir menyapa langsung masyarakat dan juga para pecinta buku di Kota Medan.

Pria berusia 16 tahun tersebut hadir untuk berbagi motivasi dan wawasan seputar bagaimana membangun kepercayaan diri seseorang untuk mengejar mimpi menjadi sosok yang sukses yang juga ada di dalam buku miliknya yang berjudul The Trigger to Everything.

“Buku ini hadir berawal dari kesadaran bahwa tidak semua remaja di kehidupannya cukup beruntung untuk dapat menikmati saat-saat bahagia dalam kehidupan remaja mereka,” ujar pria yang sudah hobi menulis sejak usia 7 tahun tersebut.

Di bukunya tersebut, Andrew juga ingin memberikan semangat dan dorongan kepada remaja-remaja sebayanya tersebut untuk berjuang melewati masa remaja dengan berprestasi.

“Buku The Trigger to Everything ini berisi wawasan mengenai bagaimana seseorang merencanakan dan mengembangkan impiannya sampai mimpinya terwujud,” jelasnya saat ditemui disela-sela acara meet and greet di Gramedia Sun Plaza Medan, Sabtu (18/8/2018).

Sebelum membuat buku tersebut, Andrew melakukan wawancara langsung kepada anak-anak muda dan teman-temannya hingga akhirnya menjadi sebuah buku.

“Jadi memang ada beberapa cerita di dalam buku tersebut merupakan kisah nyata yang dialami oleh teman saya,” terangnya.

Ia menuturkan, buku The Trigger to Everything dapat menjadi referensi positif untuk meningkatkan rasa percaya diri yang semakin menipis di dalam diri para remaja khususnya dan di dalam masyarakat pada umumnya.

“Saya merasa antusias dapat meluncurkan buku ini karena memang kehadiran buku ini bertujuan untuk menginspirasi para remaja di Indonesia agar dapat percaya akan diri mereka sendiri, hidup sehat dan meraih tujuan hidup mereka,” tuturnya.

Andrew mendedikasikan buku tersebut untuk semua orang ingin sukses dengan harus memiliki kepercayaan diri sendiri terlebih dahulu, juga kepada orang tua yang memiliki anak sehingga dapat mengarahkan anaknya untuk membangun kepercayaan diri sejak kecil.

“Saya ingin mengajak pembaca untuk menuju kesuksesan yang dapat dimulai dari hal kecil yaitu dengan membangun kepercayaan dari dirinya sendiri serta mengembangkan potensi yang ada dari dirinya,” ungkapnya.

Buku The Trigger to Everything merupakan buku pertama yang ditulis Andrew dan bisa didapatkan di toko buku Gramedia.

(pra/tribun-medan.com )