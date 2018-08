Chacha Frederica Penuhi Tantangan Tasya Kamila, Susul Pasangan Pengantin Baru Tersebut ke Barcelona

Chacha Frederica menikmati sunset (matahari terbenam) bertiga dengan Tasya dan suaminya, Randi Bachtiar.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Chacha Frederica yang tengah berada di Eropa rupanya menyusul Tasya Kamila yang lagi bulan madu di Barcelona, Spanyol.

Mereka pun berkeliling Barcelona bersama-sama ke tempat-tempat bersejarah dan ikonik di kota tersebut.

Rupanya dari awal Tasya menantang Chacha untuk menyusulnya bulan madu.

"Sii ade @tasyakamila sayang.. (emoji hati) nantangin kakakknya sii suruh samperin.. beneran di samperin deh kan lagi honeymoon .." tulis Chacha dalam caption unggahannya.

Chacha pun menikmati sunset (matahari terbenam) bertiga dengan Tasya dan suaminya, Randi Bachtiar

"Sunset ber3 di Barceloneta (emoji hati).. Summer tapi anginnya sejuk sepoy2.. MashaAllah ..." lanjutnya.

Chacha pun memberikan doanya agar pernikahan Tasya dan Randi akan selalu langgeng.

"InshaAllah, Harus happy terus yaa @randibachtiar @tasyakamila sampai akhir hayat, walaupun usia pernikahannya nanti 11 tahun, harus selalu ingat hari ini biar selalu rasa umur pernikahan 11 hari .. say big No No No, Inalilahiwainailahirojiun untk sesuatu apapun yg dpt menggangu keharmonisan rmh tangga..

Bismillah enjoy the ride syg2ku.. (emoji hati) #holiday #vacationmodeon #barcelona #bythebeach #barceloneta #spain," tulis Chacha.

Chacha mengunggah fotonya bersama Tasya dan Randi.

Mereka memamerkan senyum kebahagiaan mereka itu dalam foto yang diunggah Chacha.