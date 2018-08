Maudy Ayunda Rayakan Tiga Tahun Hubungannya dengan Sang Kekasih, Cincin di Jarinya Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com - Selebriti cantik Maudy Ayunda mengungkapkan kebahagiannya menjalin hubungan dengan sang kekasih.

Maudy Ayunda merayakan tiga tahun hubungan asmaranya dengan sang kekasih, Arsyah Rasyid, Minggu (19/8/2018).

Di momen spesial ini, Maudy tak lupa untuk memberikan ucapan manisnya untuk Arsyah Rasyid.

Pelantun Perahu Kertas ini mengaku masih sering berdebar saat memikirkan sang kekasih meski telah tiga tahun pacaran.

Hal tersebut disampaikan Maudy lewat salah satu unggahannya di Instagram.

"3 years and my heart still flutters at the mere thought of you, (3 tahun dan hatiku masih berdebar saat memikirkan dirimu-red)," tulis Maudy.

Bicarakan Sosok Kekasih untuk Pertama Kali di Depan Kamera

Diberitakan TribunWow.com sebelumnya, Maudy Ayunda blak-blakan menceritakan tentang sosok kekasih untuk pertama kalinya di depan kamera.

Maudy menceritakan sosok sang kekasih saat menjadi tamu dalam vlog milik Boy Wiliam yang diunggah dalam channel Youtube-nya, Kamis (16/8/2018).

Dalam vlog tersebut, Maudy mengakui bahwa dirinya baru pertama kali membicarakan sosok sang kekasih di depan kamera.