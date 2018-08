Menilik Reaksi Anak Bupati Musi Rawas yang Lihat Fatin Shidqia Lubis Tampil Menawan di Asian Games

Apalagi dengan suaranya yang khas, Fatin Shidqia berhasil membawakan lagu dari daerah Sumatera Utara berjudul Sigulempong.

TRIBUN-MEDAN.com - Sempat berselisih paham dengan Iis Dahlia, hingga disebut Stu*id, Fatin Shidqia Lubis justru mampu menyedot perhatian publik.

Fatin Shidqia yang memulai karir dari ajang pencarian bakat ini, sepertinya mampu menunjukkan talentanya.

Terbukti saat menjadi salah satu pengisi acara pembukaan Asian Games 2018, Fatin Shidqia dinilai berhasil menunjukkan bakat terbaiknya.

Fatin Shidqia yang menggunakan busana tradisional namun bermodel modern ini terlihat cantik.

Apalagi dengan suaranya yang khas, Fatin Shidqia berhasil membawakan lagu dari daerah Sumatera Utara berjudul Sigulempong.

Perasaan bangga pun ditulis Fatin Shidqia mellaui instagramnya.

Pantauan Sripoku.com dari instagram Fatin Shidqia, dengan menggunakan bahasa Inggris, dirinya mengaku tak lagi dapat menuliskan kata-kata karena merasa bangga dapat bergabung di acara besar se-Asia tersebut.

"Words cannot describe how proud and humbled i am to be a part of this amazing journey. Thank you. #AsianGames2018", tulis Fatin Shidqia.

Penampilan Fatin Shidqia ini turut mendapat support dari sang kekasih, Septrian Nugraha Gunawan.

Tak terlihat Septrian mengunggah penampilan Fatin Shidqia saat tengah mengisi acara tersebut.