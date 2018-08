Said Didu dan Sudirman Said Datangi Mahfud MD ke Rumahnya dan Ajak Ganti Dukungan

Said Didi, Mahfud MD dan Sudirman Said

TRIBUN-MEDAN.com-Rumah kediaman Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD di Yogyakarta dikunjungi Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said dan Mantan staf khusus Menteri ESDM Muhammad Said Did, Sabtu (18/8/2018).

Kunjungan selama dua jam ini diketahui dari akun Twitter @mohmahfudmd dan twitter @saiddidu.

Muhammad Said Didu mengaku belum berhasil membujuk Mahfud MD menjadi pendukung klub lain dari klub yang sudah didukung sebelumnya.

"Ketemu Prof @mohmahfudmd di rumah beliau, tapi belum berhasil membujuk pindah ke City. Harus tetap sabar menyelamatkan ketersesatan teman dalam memilih klub bola," tulis Said Didu di akun twitternya sekitar 12 jam lalu.

Said Didu pun mengunggah foto-foto dia memakai kaos Manchester City dan memberikan Manchester United (MU) kepada Mahfud MD yang berkemeja batik.

Mahfud MD di akun twitter-nya sering menyatakan dirinya sebagai pendukung klub sepak bola MU.

Meski Said Didu jelas-jelas menulis mengajak Mahfud MD untuk pindah dukungan, sebagian besar netizen (warganet) menafsirkan pesan itu sebagai ajakan untuk pindah dukungan politik.

Seperti diketahui, Mahfud MD hampir akan menjadi Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud MD telah diminta mengukur baju dan melengkapi persyaratan administrasi.

Tetapi, beberapa jam sebelum diumumkan, Jokowi dan 9 parpol pengusungnya mengganti nama Mahfud MD dengan KH Maruf Amin.