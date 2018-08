Honda Resmi Perkenalkan New Honda HR-V dan All New Honda Brio di Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Sukses memperkenalkan produk terbarunya di ajang di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) kemarin, Kali ini PT Honda Prospect Motor memperkenalkan produk teranyarnya tersebut di Kota Medan.

Yaitu New Honda HR-V dan All New Honda Brio menjadi dua produk terbaru yang diperkenalkan dan dihadirkan untuk masyarakat Kota Medan.

“New Honda HR-V hadir dengan tampilan yang semakin tangguh dan menawan serta dilengkapi dengan fitur yang lebih lengkap,” ujar Sales Manager IDK I, Abror yang didampingi Supervisor Honda Arista, Peter dan perwakilan dari Honda SM Raja, Zein saat temu pers di Centre Point Medan, Senin (20/8/2018).

Ia menuturkan, pada bagian eksterior, New Honda HR-V memiliki desain baru pada Front Grille yang membuatnya semakin gagah.

“Kemudian kehadiran New Full LED Headlight with LED Daytime Running Light dengan penerangan maksimal membuat tampilan New Honda HR-V menjadi semakin elegan, serta adanya New LED Fog Lamp menambah visibilitas saat berkendara di kondisi berkabut,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kini New Honda HR-V juga dilengkapi dengan 17 inch Alloy Wheel Design dan Shark Fin Antenna yang menambah kesan agresif.

“Di dalam kabin, New Honda HR-V saat ini juga disegarkan dengan kehadiran New 8 Inch Floating Capacitive Touchscreen Display Audio yang dilengkapi dengan berbagai format musik dan audio melalui media seperti AM/FM Radio, AUX-in Port, USB Port, Bluetooth dan Miracast atau Mirroring yang kompatibel untuk Android,” jelasnya.

Ia menerangkan, sementara untuk All New Honda Brio hadir dengan desain baru yang semakin sporty, dimensi yang lebih besar, serta penambahan fitur-fitur lainnya yang dirancang khusus untuk konsumen di Indonesia.