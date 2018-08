Jokowi Dikagumi Menpora Malaysia: Saya Kira Valentino Rossi

Hebat tunggangannya. Saya sangkakan Valentino Rossi, rupanya Presiden @jokowi."

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Malaysia, Syed Saddiq merasa kagum dengan acara pembukaan Asian Games 2018 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (18/8/2018).

Rasa kagum itu dituliskan dalam postingan akun Instagram pribadinya, @syedsaddiq, Minggu (19/8/2018). Syed Saddiq mengunggah foto kebersamaannya bersama dengan Presiden Jokowi ketika di sebuah tribun.

Dalam keterangan fotonya, Syed Saddiq merasa bangga dengan aksi Jokowi di acara pembukaan Asian Games 2018

Syed Saddiq tidak menyangka bahwa Jokowi akan melakukan aksi mengendarai motor gede (moge) menuju SUGBK saat pembukaan Asian Games berlangsung.

"My conversation with Bapak Jokowi;

"Dalam perjalanan ke Stadium GBK semalam untuk hadir Perasmian Sukan Asia 2018, saya terlihat rider bersuit hitam.

Hebat tunggangannya. Saya sangkakan Valentino Rossi, rupanya Presiden @jokowi."

For those who missed the grand entrance from Bapak Jokowi, do catch it online. So worth it.

(Pembicaraan saya dengan Bapak Jokowi;

"Dalam perjalanan ke Stadion GBK semalam untuk menghadiri Pembukaan Asian Games 2018, saya melihat pengemudi berjas hitam.

Saya kira Valentino Rossi, tapi ternyata Presiden Jokowi."