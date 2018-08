Nikmati Menu Karo Cipera di Ayo Makan Food Festival JW Marriot Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - JW Marriot Medan kembali menghadirkan program menarik. Kali ini, hotel yang berada di Jalan Putri Hijau Medan tersebut mengadakan program Ayo Makan Food Festival sejak tanggal 17 sampai 26 Agustus mendatang.

Asst. Dir of Marketing Communication JW Marriott Medan, Herpeiriati, mengatakan, yang menarik pada Ayo Makan tersebut adalah, para pengunjung bisa menikmati menu spesial yaitu Karo Cipera.

“Karo Cipera merupakan menu masakan Karo yang terinspirasi dari Sushi Jepang dari Chef Syahrur yaitu Chef dari JW Marriott Medan yang keluar sebagai pemenang dari lebih dari 15 orang lainnya,” ujarnya, Senin (20/8/2018).

Ia menjelaskan, Karo Cipera dibuat menggunakan resep bumbu – bumbu asli Indonesia khususnya masakan Karo yang dihidangkan dalam bentuk modern roll atau gulungan.

“Daging Ayam Gulai berisi irisan bunga kencong bakar dan wortel kemudian dibalut dengan daun ubi yang dimasak dalam bumbu Cipera khas buatan Chef Syahrur,” jelasnya.

Ia menerangkan, bentuk gulungan seperti ini selain praktis untuk sekali dilahap, juga penting untuk perpaduan rasa yang maksimal, dimana semua bahan masakan ini dapat dirasakan dalam satu kali lahap.

“Menu ini sangat spesial bukan karena konsep fusion nya yang sangat bagus namun rasanya yang authentic Indonesia,” terangnya.

Ia menuturkan, Karo Cipera tersebut hanya dapat dinikmati di Ayo Makan Food Festival di Marriott Café, JW Marriott Medan dengan harga IDR 298,000 net per orang.

“Konsep nya tetap all you can eat buffet namun kita akan highlight Karo Cipera sebagai menu yang utama selama Ayo Makan berlangsung,” tuturnya.