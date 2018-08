Sambut Hari Raya Idul Adha, Ini Imbauan Ketua MUI Sumut

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketua MUI Sumut, Abdullah Syah mengatakan, Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya besar untuk umat Islam di mana selain Idul Fitri, pada Idul Adha ini merupakan hari raya kurban.

Memaknai Idul Adha yakni bagi masyarakat yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk melaksanakan kurban dengan membeli hewan kurban baik itu kambing, maupun lembu.

"Jadi kalau mau berkurban bagi yang mampu bisa membeli satu ekor lembu atau patungan satu ekor lembu dengan tujuh orang. Jika kambing satu ekor untuk satu orang," ujarnya saat dihubungi Tribun Medan melalui telepon seluler, Senin (20/8/2018).

Sambung Abdullah, jika masyarakat tidak memiliki uang untuk membeli seekor lembu atau kambing, bisa membantu proses penyembelihan atau berkurban dengan cara lain.

"Artinya, setiap umat muslim wajib berkurban baik membeli hewan kurban atau dengan cara bergotong royong membantu atau hal lainnya," ucapnya.

Pembagian daging kurban juga diatur dalam Islam di mana sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk masyarakat dan sepertiga untuk kaum fakir miskin.

"Kenapa daging kurban dibagi, karena semua umat muslim harus merasakan hari raya Idul Adha. Kita bisa melihat bagai mana dulu Nabi Ibrahim As mengutamakan putra kesayangannya yakni Nabi Ismail As," kata Abdullah.

Saat Nabi Ibrahim As, sambung Abdullah, menyembelih putranya Nabi Ismail As, dengan izin Allah SWT, maka Nabi Ismail As diganti dengan seekor Kibas atau lembu besar.

"Nah artinya apa, di sini kita dituntut untuk berkurban dengan ikhlas, bukan berarti harus mengorbankan putra kita. Bagi yang berkurban juga diwajibkan untuk menghadiri proses penyembelihannya, karena ada pahala Sunnah di dalamnya," kata Abdullah.