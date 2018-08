Sewa Jasa Fotografer hingga Puluhan Juta di Pernikahannya, Pasangan Ini Syok saat Lihat Hasilnya

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa yang tidak sedih bila foto-foto dalam hari pernikahannya tidak sesuai dengan harapan.

Pasangan pengantin baru asal Singapura baru-baru ini ungkapkan kekecewaaannya pada jasa fotografer yang mereka sewa untuk hari pernikahan.

Pengguna Facebook Ivan Tan mengunggah hasil foto jasa Reflection Photography yang dibayarnya 2700 dollar Singapura atau sekitar Rp 28,6 juta.

Ivan mengungkapkan hasil foto yang terimanya 90% hancur.

Gambar overexposed, tidak merata, dan tidak sejajar.

Foto pernikahan Ivan Tan (Facebook Ivan Tan)

Ivan mengungkapkan penyesalannya mengapa tidak melihat portofolio jasa fotografi itu terlebih dahulu.

Ia juga mempertanyakan kemampuan dan profesionalisme si fotografer yang menangani pernikahannya 3 bulan lalu.

“Take a closer look at our wedding day album. WHAT A HORROR! 90% of our outdoor shoot was overexposed,” tulis Ivan dalam Facebook.

Foto pernikahan Ivan Tan (Facebook Ivan Tan)

"Kakak adik kami menghabiskan waktu 2 jam di bawah sinar terik matahari dan begini hasilnya.

Kami sama sekali tidak mengerti mengapa hasil foto bisa sampai seperti ini.