Deddy Corbuzier Bereaksi Menohok soal Jokowi Gunakan Stuntman saat Berakrobat di Asian Games

Mereka ga peduli Presiden kita pakai stuntman atau tidak... krn pembukaan Olympic di Inggris pun Ratu Elisabeth pakai stuntman ketika lompat dari helicopter bareng sama James Bond..

TRIBUN-MEDAN.com - Deddy Corbuzier memberikan tanggapan mengenai aksi Presiden Jokowi yang menggunakan stuntman untuk membuat video yang diputar di Pembukaan Asian Games 2018.

Menurut Deddy Corbuzier, apa yang dilakukan Jokowi itu tak salah.

Menurutnya, hal bodoh jika orang nomor satu di negara ini melakukan aksi berbahaya tanpa pemeran pengganti.

Presenter berkepala plontos ini juga menambahkan agar publik tak ribut karena masalah ini, karena negara kita sedang dipandang negara-negara lain.

Deddy menambahkan bahwa kita juga bisa jadi keren, terutama untuk membuat negara lain terkesan saat pembukaan Asian Games 2018 Sabtu lalu.

Dalam unggahan terbarunya, Deddy memposting foto animasi aksi Jokowi yang melompat dengan motor gede (Moge).

Baca: Jawaban Menohok Via Vallen seusai Dibully lantaran Lip Sync Nyanyikan Theme Song Asian Games

Baca: Tatkala Rocky Gerung Curhat Dirinya Diusir dan Dicaci, Jenderal Purn Suryo Prabowo Bereaksi

Baca: Dramatis, Timnas Indonesia U23 Juara Grup A seusai Libas Hongkong 3-1, Simak Jalannya Laga

Baca: USU Gagal Masuk Klaster I Universitas Terbaik, Inilah 14 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia

Baca: Sewa Jasa Fotografer hingga Puluhan Juta di Pernikahannya, Pasangan Ini Syok saat Lihat Hasilnya

Baca: Deretan Tokoh yang Beringsut dari Jokowi dan Berlabuh ke Prabowo

"Found this picture, gw ga tau siapa yg buat jadi kalau tau please let me know...

anw, Mr President.. Ur not Jackie Chan.. Ur a President. Coz if Jackie is a President he will also use a stuntman. (Presiden..kamu bukan Jackie Chan.. kamu seorang Presiden. Karena jika Jackie seorang presiden, dia juga akan pakai pemeran pengganti -red)

Intinya... negara kita saat ini sedang di lihat banyak negara lain.. Dipuji.. Dinilai..

Mereka ga peduli Presiden kita pakai stuntman atau tidak... krn pembukaan Olympic di Inggris pun Ratu Elisabeth pakai stuntman ketika lompat dari helicopter bareng sama James Bond..

Baca: Seusai Viral Kiki Challange, Kini Muncul dan Popular Joget RX King, Tonton Gerakan dan Aksinya

Baca: Jarang Diketahui Orang, Ternyata Kekasih Naysilla Mirdad Putra Profesor di Universitas Ternama

Baca: Deretan Insiden Pengibaran Bendera yang Dilakoni Paskibraka Berujung Kehebohan

Baca: Kahiyang Ayu Unggah Foto Bertiga untuk Pertama Kalinya, Wajah Imut Sedah Mirah Jadi Perhatian

Baca: Batal Menikah dengan Sahrul Gunawan, Amanda Restiani Ternyata Sudah Dinikahi Pria Tampan Ini

Baca: Jokowi Dikagumi Menpora Malaysia: Saya Kira Valentino Rossi