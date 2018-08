Deddy Corbuzier Komentari soal Jokowi yang Gunakan Stuntman

TRIBUN-MEDAN.com - Deddy Corbuzier memberikan tanggapan mengenai aksi Presiden Jokowi yang menggunakan stuntmanuntuk membuat video yang diputar di Pembukaan Asian Games 2018.

Menurut Deddy Corbuzier, apa yang dilakukan Jokowi itu tak salah.

Menurutnya, hal bodoh jika orang nomor satu di negara ini melakukan aksi berbahaya tanpa pemeran pengganti.

Presenter berkepala plontos ini juga menambahkan agar publik tak ribut karena masalah ini, karena negara kita sedang dipandang negara-negara lain.

Deddy menambahkan bahwa kita juga bisa jadi keren, terutama untuk membuat negara lain terkesan saat pembukaan Asian Games 2018 Sabtu lalu.

Dalam unggahan terbarunya, Deddy memposting foto animasi aksi Jokowi yang melompat dengan motor gede (Moge).

"Found this picture, gw ga tau siapa yg buat jadi kalau tau please let me know...

anw, Mr President.. Ur not Jackie Chan.. Ur a President. Coz if Jackie is a President he will also use a stuntman. (Presiden..kamu bukan Jackie Chan.. kamu seorang Presiden. Karena jika Jackie seorang presiden, dia juga akan pakai pemeran pengganti -red)

Intinya... negara kita saat ini sedang di lihat banyak negara lain.. Dipuji.. Dinilai..

Mereka ga peduli Presiden kita pakai stuntman atau tidak... krn pembukaan Olympic di Inggris pun Ratu Elisabeth pakai stuntman ketika lompat dari helicopter bareng sama James Bond..