Tasya Kamila Unggah Foto bareng Keluarga Suaminya, Netizen Malah Ngakak, Ada Apa Ya?

TRIBUN-MEDAN.com - Tasya dan Randi memilih Eropa sebagai tujuan bulan madunya.

Setelah menikah pada 5 Agustus lalu, Tasya Kamila dan Randi Bachtiar langsung melakukan honeymoon.

Melalui akun Instagram, keduanya membagikan perjalanan saat berada di Roma hingga Yunani.

Hampir 2 minggu bulan madu, Tasya dan Randi akhirnya pulang ke Indonesia.

Tasya sempat mengunggah videonya saat berada di pesawat melalui Instagram Story pada Minggu (19/8/2018).

Baca: Seusai Viral Kiki Challange, Kini Muncul dan Popular Joget RX King, Tonton Gerakan dan Aksinya

Baca: Jarang Diketahui Orang, Ternyata Kekasih Naysilla Mirdad Putra Profesor di Universitas Ternama

Baca: Deretan Insiden Pengibaran Bendera yang Dilakoni Paskibraka Berujung Kehebohan

Baca: Kahiyang Ayu Unggah Foto Bertiga untuk Pertama Kalinya, Wajah Imut Sedah Mirah Jadi Perhatian

Baca: Batal Menikah dengan Sahrul Gunawan, Amanda Restiani Ternyata Sudah Dinikahi Pria Tampan Ini

Baca: Jokowi Dikagumi Menpora Malaysia: Saya Kira Valentino Rossi

Keduanya berangkat dari Bandara Internasional Fiumicino, Italia.

Melalui video tersebut, Tasya mengatakan bahwa mereka dalam perjalanan pulang ke rumah.

"We're going home, it's the end of our trip."

*"Kita pulang, ini akhir dari perjalanan kita."

Setelah sampai di Indonesia, Tasya langsung ikut merayakan ulang tahun pernikahan mertuanya, Rahmah Bakar dan Andi Wardhana Bachtiar.

Baca: Jawaban Menohok Via Vallen seusai Dibully lantaran Lip Sync Nyanyikan Theme Song Asian Games

Baca: Tatkala Rocky Gerung Curhat Dirinya Diusir dan Dicaci, Jenderal Purn Suryo Prabowo Bereaksi

Baca: Dramatis, Timnas Indonesia U23 Juara Grup A seusai Libas Hongkong 3-1, Simak Jalannya Laga

Baca: USU Gagal Masuk Klaster I Universitas Terbaik, Inilah 14 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia

Baca: Sewa Jasa Fotografer hingga Puluhan Juta di Pernikahannya, Pasangan Ini Syok saat Lihat Hasilnya

Baca: Deretan Tokoh yang Beringsut dari Jokowi dan Berlabuh ke Prabowo