2 Bulan Berpacaran, Richard Kyle Akhirnya Ungkapkan Caranya Meminta Jessica Iskandar jadi Kekasihnya

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Jessica Iskandar dan aktor Richard Kyle semakin terbuka tentang hubungan asmara mereka.

Meski tampak malu-malu, Richard mengungkap momen romantis ketika ia menyatakan cinta kepada Jessica.

"Ha ha ha. Caranya gimana (mengungkapkan rasa cinta), ya aku jujur aja," kata Richard sambil tersenyum saat ditemui di XXI Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018) malam.

"Aku bilang sama dia, tembak dia, bilang 'aku suka kamu. Menurut kamu gimana?' Jadi ya biasalah he he he," tambahnya dengan wajah tersipu.

Richard menambahkan, ketika itu ia mengatakan kepada Jessica bahwa hubungan mereka yang semakin dekat harus memiliki kejelasan.

"Kan kalau udah sangat deket, kita bicara tentang masa depannya gimana.

Kita cocok atau enggak," ucap pemain film Ini Kisah Tiga Dara itu.

Saat ini, jalinan asmara mereka sudah berjalan dua bulan lebih.

Namun, baru beberapa hari lalu Jessica dan Richard mengumumkan hubungan cinta mereka.

"Go public... mungkin karena saatnya sudah pas," kata Richard.

"Jadiannya dari tanggal 30 Mei," timpal Jessica yang berada di sampingnya sambil tersenyum.

