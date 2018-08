Demi Membantu Korban Kecelakaan, Perempuan ini Rela Tak Ikuti Sesi Foto Pernikahannya

TRIBUN-MEDAN.com -Sebagai seorang makluk hidup, sudah sepantasnya kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Terlebih jika itu menyangkut nyawa seseorang.

Tapi jika diperhadapkan dengan situasi yang menyangkut keperluan pribadi, apakah Anda akan memprioritaskan membantu orang lain? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi untuk perempuan satu ini, membantu sesama adalah keharusan.

Ia bahkan sampai rela meninggalkan pemotretan untuk pernikahannya sendiri. Dan fokus untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas. Kisah mengagumkan ini datang dari seorang perawat asal Cina Utara bernama Xie Dan.

Ia sedang berpose dengan suaminya 18 Agustus lalu di Jalanan daerah Wafangdian, Provinsi Liaoning. Mereka berdua berada di sana untuk mengambil gambar pernikahan.

Tiba-tiba kecelakaan terjadi dan para korban membutuhkan pertolongan secepatnya. Xie bereaksi ketika melihat seorang wanita tua jatuh dari kendaraan saat itu.

Pada informasi yang dituliskan Peninsula Morning News melalui South China Morning Post pada 20 Agustus dikatakan, Xie melarikan diri untuk memberikan bantuan kepada wanita itu secepat yang dia bisa. Xie adalah orang pertama sampai di tempat kejadian. Saat itu ia masih menggunakan gaun pernikahannya.

Penampilan Xie sontak mengejutkan orang-orang yang lewat. Ia segera memberikan CPR kepada wanita itu. Wanita itu diperkirakan berusia 70 tahun. Tidak diketahui apakah ia yang mengendarai kendaraan atau hanya seorang penumpang.

Meskipun Xie sudah berusaha keras untuk menyelamatkan wanita itu. Tapi sayangnya wanita yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggal di rumah sakit karena luka-lukanya.

Sementara itu, polisi setempat telah mengkonfirmasi bahwa wanita itu jatuh dari kendaraan setelah ditabrak mobil lain.

Orang-orang sejak itu memuji Xie untuk tindakannya yang berani. Ia bahkan dsebut sebagai "pengantin baru yang paling cantik di Wafangdian."

Sementara orang-orang lain mengatakan bahwa suaminya sangat beruntung bisa bersama dengan wanita seperti dia. Bagaimanapun, Xie hanya berkata, "Itu adalah tugas saya."

Xie Dan merupakan seorang perawat di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Wafangdian dekat kota Dalian. Bukan hanya Xie dan suaminya yang menikah hari Sabtu itu. Ada ribuan pengantin baru yang juga menikah di hari yang sama, yakni 18 Agustus. Itu disebutkan sebagai hari yang sempurna untuk menikah, setelah perayaan Hari Valentine.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di Asia One dengan judul Bride abandons wedding photoshoot to give first aid to accident victim