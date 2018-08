Kimberly Ryder dan Edward Akbar Pamer Foto Prewedding, Disebut-sebut Menikah Akhir Agustus

Meski keduanya sempat menjalani hubungan jarak jauh atau LDR, namun kemesraan mereka tampaknya tak luntur.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan selebriti Kimberly Ryder dan Edward Akbar jarang diterpa gosip miring.

Keduanya kerap menampilkan kemesraan lewat akun Instagram masing-masing.

Meski keduanya sempat menjalani hubungan jarak jauh atau LDR, namun kemesraan mereka tampaknya tak luntur.

Seperti diketahui, Kimberly baru saja menyelesaikan pendidikan Master of Arts dari University of the Arts London.

Setelah tiga tahun berpacaran, tampaknya Kimberly dan Erward mantap melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Dilansir TribunSolo.com dari akun gosip @lambe_turah, Selasa (21/8/2018), pasangan terpaut usia delapan tahun ini akan melangsungkan pernikahan pada 26 Agustus nanti.

Tinggal menghitung hari menuju hari bahagia itu, Kim dan Erward pun tampak memamerkan foto-foto romantis mereka.

Keduanya pun kompak menyematkan hastag #kisahcintadibulanagustus.

Sesuai dengan karakter duo sejoli ini, foto-foto yang ditampilkan pun berkonsep santai dengan outfit casual.

Yuk intip sederet foto mesra Kim dan Erward.

(TribunSolo.com/Rohmana Kurniandari)

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Dikabarkan Menikah Akhir Agustus, Kimberly Rider dan Erward Akbar Pamer Foto Prewedding