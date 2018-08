Aktif Riset, Dosen Unpri Elvira Raih Hibah Penelitian Ratusan Juta dari Dirjen Dikti

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

Aktif meneliti dan menulis karya ilmiah membuat Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, SHI., MHum yang juga Dosen di Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan ini berhasil memenangkan dua hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).

Hibah bernilai ratusan juta tersebut diraihnya lewat dua karya ilmiah di bidang hukum bisnis dan investasi di pasar modal.

"Untuk tahun 2017 saya ada memenangkan dua hibah yakni penelitian dari DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat) Dikti, hibah penelitian pasca doktor sebesar Rp 275 juta. Dan hibah penelitian strategi nasional sebesar Rp 130 juta," ujarnya kepada Tribun Medan, Kamis (23/8/2018).

Elvira yang juga sekretaris program studi magister kenotariatan sekolah pascasarjana UNPRI ini mengatakan kalau dirinya memang Aktif menulis di jurnal nasional dan internasional bereputasi.

Beberapa karya ilmiahnya di bidang hukum juga sudah sudah tercatat di dua jurnal internasional yakni International journal business economic and law dan International journal of law reconstruction.

"Kalau karya di jurnal internasional judulnya: Reconstruction of bonds arrangements in indonesian capital market justice-based value. Dan Legal protection for defaulted bonds based on values of justice," jelasnya.

Atas beberapa prestasi yang sudah ditorehkannya itu, Elvira mengaku senang sekaligus bangga.

Saat ini, kata Elvira dirinya juga sedang menulis artikel dan sudah disubmit di beberapa jurnal internasional terindex scopus.