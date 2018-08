Lelah dan Mengantuk, Supir Taksi Minta Penumpang Kendarai Taksi Miliknya

TRIBUN-MEDAN.com - Kita mungkin sudah sering mendengar kisah-kisah unik seputar pengemudi taksi. Tapi kisah yang satu ini cukup menghibur dan mencuri perhatian.

Seorang pria asal Bangkok ini merasa sangat terkejut ketika ia memanggil sebuah taksi. Taksi ini terlihat normal seperti biasa. Tapi seketika mendadak berubah memberikan sebuah kisah dan pengalaman yang tak terlupakan.

Pria itu bernama Santiphap Khunchanmee. Ia membagikan pengalamannya bersama seorang supir taksi itu pada postingan Facebooknya. Dan semenjak itu, postingannya menjadi viral dan dibagikan 5 ribu kali dalam waktu dua hari.

Kisah ini berawal ketika taksi yang diitumpanginya berhenti saat lampu merah. Sang supir tiba-tiba mengajak Santiphap berbicara. Ia mengatakan kepada Santiphap, bahwa dia sangat mengantuk dan ingin berisirahat sebentar.

Santiphap yang saat itu duduk di bangku penumpang seketika mendokumentasikan percakapan mereka. Supir taksi berkata kalau dia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terlalu mengantuk.

Ia pun meminta izin kepada Santiphap untuk meminggirkan mobil dan tidur sebentar, sembari menunggu lampu merah. Santiphap yang merasa tergugah pun menawarkan bantuan kepada sang supir.

“Haruskah aku yang mengendarai?” ucap Santiphap.

Supir taksi yang begitu mengantuk itu pun langsung langsung merasa senang dengan tawaran penumpangnya itu. Santiphap pun mengendarai taksi menuju tempat tujuannya dengan supir taksi yang tertidur pulas di kursi penumpang.

Kendati sudah mengendarai taksi itu sendiri, Santiphap juga harus membayarkan tarifnya secara keseluruhan, senilai THB 300 atau diperkirakan Rp 134 ribu.

Yang lebih luar biasanya lagi, usai membagikan postingan kisah lucunya itu di Facebook, muncul lagi kisah seseorang yang bernasib sama dengan Santiphap.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di Wold of Buzz dengan judul Tired Taxi Driver Asks Passenger to Drive While He Takes A Nap